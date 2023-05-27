Жару выше +30 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Дождей синоптики не обещают

Сегодня, 27 мая, в Челябинской области прогнозируют 32-градусную жару. Местами ожидается порывистый ветер. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +14°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +31°C. Ветер южной четверти 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы будет около +14°C, в отдельных районах региона ниже. Днем ожидается повышение температуры до +32°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.