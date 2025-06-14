Жару на Южном Урале взбудоражат грозы с ливнями

Из-за града и шквалов объявлен оранжевый уровень опасности

Сразу два штормовых предупреждения на три дня выдали в субботу, 14 июня, южноуральские синоптики, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, во второй половине дня и до конца суток сегодня, 14 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, возможны крупный град и шквалы. При грозах ветер может усилиться до 25 метров в секунду и более.

Гидрометцентр России объявил оранжевый — предпоследний — уровень опасности.

В воскресенье и понедельник, 15-16 июня, в отдельных районах области сохраняется высокая, на юго-востоке местами — чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости по региональной шкале).

Температура воздуха все эти дни — в районе 30 градусов.