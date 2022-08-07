Жару и солнце прогнозируют в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 7 августа, в Челябинской области будет жарко: воздух раскалится до +32°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают солнечную погоду.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +27 до +32°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается до +31°C. Погода будет ясной, без осадков. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, днем порывы до 11 метров в секунду.