Сегодня, 28 августа, в Челябинской области воздух раскалится до +31°C. Местами в регионе ожидаются дожди и грозы, в столице Южного Урала осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.
Днем в Челябинской области столбики термометров покажут от +26 до +31°C. Переменная облачность, местами пройдут слабые дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.
В Челябинске сегодня прогнозируют от +28 до +30°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.