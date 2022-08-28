Жару и слабые дожди прогнозируют в Челябинской области

Местами прогремят грозы

Сегодня, 28 августа, в Челябинской области воздух раскалится до +31°C. Местами в регионе ожидаются дожди и грозы, в столице Южного Урала осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Днем в Челябинской области столбики термометров покажут от +26 до +31°C. Переменная облачность, местами пройдут слабые дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют от +28 до +30°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.