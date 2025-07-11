Жару и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 11 июля

В отдельных районах региона могут пройти небольшие дожди

Сегодня, 11 июля, существенных погодных изменений на Южном Урале не предвидится: день выдастся жарким, местами с небольшими дождями и грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают +25...+27 градусов. Переменная облачность, слабый дождь. Может прогреметь гроза. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух раскалится до +30 градусов. В первой половине дня солнечно, во второй — пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.

В Южноуральске столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Дождя не ожидается. Ветер умеренный.

В Верхнем Уфалее будет около +22 градусов. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Троицке прогнозируют 28 градусов жары. Без осадков.

В Снежинске — до +23 градусов и облачно с прояснениями.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +23 до +32 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах могут пройти слабые дожди с грозами. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.