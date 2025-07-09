Жару и минимум осадков обещают синоптики в Челябинской области 9 июля

Погоду в регионе определяет антициклон

Сегодня, 9 июля, в Челябинской области температура воздуха в большинстве районов поднимется выше +25°C. Существенных осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске потеплеет до +27°C. Осадков быть не должно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +26°C. Преимущественно пасмурно. Ветер северного направления, слабый.

Воздух в Миассе и Златоусте прогреется до +25°C. Облачно. Небольшой дождь возможен ночью. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Градусники в Аше покажут около +27°C. Облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Бакале будет +22°C. Пасмурно. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

Жителям Сатки достанется облачная погода и +24°C. Ночью прогремит гроза. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +23 до +28°C. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.