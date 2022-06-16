Жару и грозы с градом обещают на Южном Урале

При непогоде возможны порывы ветра до 14 метров в секунду

В пятницу, 17 июня, в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Температура воздуха прогреется до +30°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в регионе прогнозируют от +10 до +15°C, в низинах похолодает до +6°C. Днем столбики термометров покажут от +25 до +30°C, в горах обещают до +22°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. В ночные часы столбики термометров достигнут около +15°C, днем потеплеет от +25 до +27°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.