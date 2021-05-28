Жару и грозы прогнозируют в выходные в Челябинской области

Также синоптики обещают сильный ветер

В предстоящие выходные в Челябинской области ожидается жаркая погода, дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В субботу, 29 мая, в регионе осадков не ожидается. Ночью ртутные столбики покажут +8, +13°C, в горах и низинах похолодает до +3°C. Днем воздух прогреется до +27, +32°C. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 30 мая, осадков не ожидается, днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16°C, днем потеплеет до +28, +33°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в субботу обещают малооблачную погоду, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +11, +13°C, днем воздух прогреется до +29, +31°C. Ветер южный от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье днем синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью ртутные столбики опустятся до +13, +15°C, днем температура воздуха составит +30, +32°C. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям интересных выходных!