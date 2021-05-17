Жару и грозы прогнозируют синоптики в Челябинской области

Днем 18 мая ожидается порывистый ветер

Во вторник, 18 мая, в Челябинской области ожидаются жара и грозы. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на вторник столбики термометров в регионе покажут +11, +16°C, в горах и низинах будет чуть прохладнее — до +6, +11°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +27, +32°C, на юге до +36°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков синоптики не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха составит +13, +15°C. Днем столбики термометров поднимутся до +30, +32°C. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.