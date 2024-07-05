Жару и грозу обещают синоптики жителям Челябинска

Непогода разыграется ближе к вечеру

Сегодня, 5 июля, в Челябинской области обещают жаркую погоду: градусники вновь покажут до +32 градусов. В большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами, где-то может выпасть град, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске температура воздуха утром составит около +20°С, днем градусники покажут до +32°С. Пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северо-западный, северный, 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +32°С. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер преимущественно северного направления до четырех метров в секунду.

В Миассе столбики термометров поднимутся до +31°С. Гроза с дождем, вечером — небольшой дождь. Ветер северный, четыре метра в секунду.

В Сатке погода не удивит разнообразием: дождь с грозой и +30°С. Ветер северный, 3,7 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Южноуральске приблизится к +31°С. На протяжении всего дня дождь с грозой. Ветер преимущественно северного направления, до четырех метров в секунду.

Температура воздуха в Трехгорном остановится на +31°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер северный, три метра в секунду.

Погода в Миньяре тоже выдастся дождливой. В городе потеплеет до +31...+33 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный два метра в секунду.

В целом отметка на градуснике утром в регионе приблизится к +15°С, днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. Переменная облачность, местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Вероятен град. Ветер северо-западный, северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.