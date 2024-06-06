Жару и дожди прогнозируют в Челябинской области 6 июня

День будет ветреным

Сегодня, 6 июня, Челябинская область окажется в плену дождя. Однако, несмотря на непогоду, температура воздуха достигнет почти тридцати градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около +18°C, днем — от +25 до +27°C. Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого дождя. Также синоптики прогнозируют грозу и град. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске поднимутся до +27°C. Небольшой дождь, ближе к вечеру небо прояснится. Ветер западный до семи метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе достигнет +24°C. День выдастся дождливым. Ветер преимущественно западного направления до пяти метров в секунду.

Температура воздуха в Златоусте приблизится к +22°C. Осадки в виде дождя не прекратятся. Ветер западный до пяти метров в секунду.

Погодная картина в Снежинске ничем не отличится от златоустовской.

В Троицке потеплеет до +28°C. Небольшой дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер западный до шести метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +12°C, днем воздух раскалится до +24...+29°C. В горных районах и низинах ожидается прогрев до +20°C. Облачно с прояснениями, небольшие дожди. На северные районы области обрушатся ливни. Локально грозы и град. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.