Жару и дожди обещают жителям Челябинской области 4 июня

Местами прогремят грозы

Во вторник, 4 июня, в Челябинской области сохранится жаркая погода, местами до +30 градусов. Однако в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Возможны и грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью температура воздуха составит около +11°C, днем отметка на градуснике поднимется до +27...+29 градусов Цельсия. Переменная облачность, вероятен кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют дождливую погоду. В городе потеплеет до +25°C. Ветер южного направления до пяти метров в секунду.

В Миассе показания термометров достигнут +27°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный до четырех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте приблизится к +25...+26 градусам Цельсия. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер южного направления до четырех метров в секунду.

В Катав-Ивановске ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +26°C. Ветер южный три метра в секунду.

В Аше день также выдастся дождливым. Дневной прогрев составит от +26 до +28°C. Ветер южный до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в ночные часы будет варьироваться от +10 до +15°C, в горах и низинах ожидается до +5°C. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Туман. Днем столбики термометров установятся в пределах от +25 до +30°C. Переменная облачность, в большинстве районов сохранятся осадки в виде кратковременного дождя. Прогремят грозы. Возможен град. Ветер преимущественно юго-западного направления с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.