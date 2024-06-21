Жару и дожди обещают синоптики в Челябинской области в выходные

Местами прогремят грозы

Предстоящие выходные, 22 и 23 июня, в Челябинской области выдадутся жаркими: температура воздуха вновь будет достигать почти 30 градусов. Почти повсеместно пройдут дожди, местами с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в Челябинской области ожидается около +16°C, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью отметка на градуснике будет варьироваться от +13 до +18°C, при прояснении опустится до +10°C. Днем температура воздуха составит от +26 до +31°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер преимущественно южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 13—18 метров в секунду.

В воскресенье, 23 июня, показания термометров в столице Южного Урала достигнут +26…+28 градусов. Облачно с прояснением, синоптики прогнозируют кратковременные дождь и грозу. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду.

23 июня на юг Челябинской области обрушатся ливни, на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха установится в пределах от +25 до +30°C. Ветер южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.