Жару, грозы с градом и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 29 мая

Осадки пройдут в отдельных районах региона

В понедельник, 29 мая, в Челябинской области воздух раскалится до +34 градусов. Ветер в регионе усилится. Местами пройдут дожди с грозами и градом. В Челябинске осадков по-прежнему не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе ожидается плюс 12 — 17 градусов, в низинах будет прохладнее — до +4 градусов. Днем температура поднимется до +34 градусов, местами будет около +30 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Возможен град. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинской области осадков по-прежнему не прогнозируют. Зато погода станет еще жарче — до +33 градусов ожидается в понедельник. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Пока, судя по долгосрочному прогнозу, понижения температуры в ближайшие дни не ожидается. Столбики термометров по-прежнему будут показывать выше +30 градусов. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.