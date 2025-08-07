Жару, грозы и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 7 августа

Утром местами вероятны туманы

Сегодня, 7 августа, характер погоды на Южном Урале существенно не изменится: местами пройдут кратковременные дожди с грозами, будет жарко. Ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +25...+27°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Локально может прогреметь гроза. Ветер северо-восточный, около 5 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске прогреется до +29°C. Малооблачно. Вечером ожидается небольшой дождь, ночью — с грозой. Ветер северного направления, слабый.

Градусники в Миассе и Златоусте покажут около +25°C. Дождь. Ветер восточный, до 3 метров в секунду.

Температура в Бредах достигнет +32°C. День выдастся солнечным. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее на порядок ниже — около +22°C. Пасмурно, небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, слабый.

Столбики термометров в Катав-Ивановске и Верхнеуральске зафиксируются на +27°C. Дождь. Ветер северо-западного направления, слабый.

Дневной прогрев в Еманжелинске составит +26°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

В целом в регионе ожидается от +24 до +29°C, на юге будет жарче — до +33°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Грозы. В утренние часы локально туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.