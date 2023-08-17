Жару, грозы и туманы прогнозируют в Челябинской области

Ветер будет слабым, но с порывами

Сегодня, 17 августа, в Челябинске будет жарко, пройдет небольшой дождь. Осадки ожидаются и в некоторых районах Челябинской области. Утром возможен туман, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В столице Южного Урала в утренние часы столбики термометров покажут около +16°C, днем воздух раскалится до +31°C. Ветер восточной четверти 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, пройдет слабый дождь. Возможна гроза.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Утром температура составит около +17°C. Возможен туман. Днем будет около +32°C, местами ниже. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.