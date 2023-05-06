Жару, грозы и штормовой ветер прогнозируют в Челябинской области 7 мая

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение

В воскресенье, 7 мая, в Челябинской области прогнозируют дожди с грозами и штормовой ветер до 20 метров в секунду. Погода по-прежнему будет жаркой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на воскресенье в регионе температура воздуха составит плюс 8 — 13 градусов, в низинах похолодает до +3 градусов, местами возможны заморозки до −1 градуса. Днем столбики термометров покажут плюс 22 — 27 градусов, в горах будет прохладнее — до +17 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 8 — 13 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Гроза со слабым дождем ожидается днем и в Челябинске. Столбики термометров покажут до +26 градусов. Ветер преимущественно северо-западный 8 — 13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и напомнило о правилах безопасности:

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам»,— сообщили в ведомстве.

Также южноуральцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.

После непогоды температура воздуха в Челябинской области снизится: уже в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем будет максимум +15 градусов.