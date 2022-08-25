Жару, грозы и штормовой ветер обещают в Челябинской области

ГУ МЧС России по региону опубликовало экстренное предупреждение

В пятницу, 26 августа, в Челябинской области воздух раскалится до +32°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди, грозы и град. В отдельных районах при грозах возможен штормовой ветер.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +11 до +16°C, в горах и низинах похолодает до +5, +10°C. Днем столбики термометров достигнут +27, +32°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. При грозах порывы могут доходить до 15—20 метров в секунду.

В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометров покажут от +13 до +15°C, днем воздух раскалится до +31°C. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Возможна гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели напомнили гражданам о том, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий, не стоять под деревьями, стенами домов, рекламными щитами и линиями электропередач. Также опасно прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта. Лучше всего укрыться от сильного ветра в подъезде жилого дома.

