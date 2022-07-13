Жару, грозы и шквалистый ветер обещают на Южном Урале

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

Жара в Челябинской области не спадает. В четверг, 14 июля, в регионе вновь ожидается повышение температуры до +36°C. Местами пройдут дожди с грозами и градом. Также южноуральцев предупредили о шквалистом ветре.

В ночь на четверг в Челябинской области ожидается от +15 до +20°C, в низинах будет прохладнее — до +12°C. Днем воздух раскалится до +31, +36°C, в горах — до +28°C. Преимущественно переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют аномальную жару — днем столбики термометров покажут до +34°C. Горожанам обещают переменную облачность и слабый дождь. Возможна гроза. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели напомнили о том, что от сильного ветра лучше всего спасаться в подъезде жилого дома. Стоять под рекламными щитами и линиями электропередач смертельно опасно.

Не следует пренебрегать правилами безопасности во время жары. Чтобы самочувствие не ухудшалось, необходимо избегать прогулок под палящим солнцем, пить больше жидкости (но не алкоголь), носить шляпы или кепки, а также по возможности проводить больше времени в прохладных помещениях.