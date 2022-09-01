Жару, грозы и порывистый ветер обещают жителям Челябинской области

В МЧС напомнили, как спасаться от высоких температур

Сегодня, 1 сентября, в Челябинской области ожидается ветреная и жаркая погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +36°С. Местами в регионе возможны грозы.

Этим утром в Челябинске будет около +20°С, днем воздух раскалится от +31 до +33°С. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Возможна гроза. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня столбики термометров в утренние часы также покажут около +20°С, днем воздух прогреется до +33°С. На юге региона будет по-прежнему аномально жарко — до +36°С. Переменная облачность, местами осадки в виде небольшого дождя. В отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Спасаться от аномальной жары сотрудники областного ГУ МЧС России рекомендуют следующим образом: