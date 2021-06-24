Жару, грозы и град прогнозируют в Челябинской области

Синоптики предупреждают южноуральцев о штормовом ветре

В пятницу, 25 июня, в Челябинской области ожидаются грозы, кратковременные дожди и жаркая погода. Также синоптики прогнозируют град и шквалистый ветер. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе ртутные столбики покажут +11, +16°C, при прояснении похолодает до +8°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днем потеплеет до +25, +30°C, на крайнем юге — до +33°C. Облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы и град. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы от 16 до 21 метра в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу синоптики прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров покажут +14, +16°C. Днем обещают кратковременный дождь, грозу, град. Воздух прогреется до +25, +27°C. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы до 15—20 метров в секунду.

Предстоящие выходные в Челябинской области ожидаются жаркими и дождливыми. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.