Жару, дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

В Челябинской области сохраняется жаркая погода: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до +31°C. В отдельных районах региона ожидаются небольшие дожди, грозы и порывистый ветер.

В ночь на четверг столбики термометров покажут от +11 до +16°C, в горах и низинах температура воздуха опустится до +5°C. Днем потеплеет до +26, +31°C. В дневные часы на востоке региона местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью похолодает до +13, +15°C, днем воздух раскалится до +30°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинском Гидрометеоцентре журналисту Первого областного информагентства рассказали, на сколько жаркая погода задержится на Южном Урале.