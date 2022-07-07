Жару, дожди и грозы прогнозируют на Южном Урале

В отдельных районах ожидается порывистый ветер

В пятницу, 8 июля, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару, дожди и грозы. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +9 до +14°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +6°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +25, +30°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу ожидаются переменная облачность и слабый дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14°C, днем воздух прогреется до +28°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.