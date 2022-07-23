Жару, дожди и грозы обещают жителям Челябинской области

В столице Южного Урала также ожидаются осадки

Сегодня, 23 июля, в Челябинской области прогнозируют жаркую погоду. В отдельных районах региона пройдут дожди с грозами. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров поднимутся до +15°C, днем воздух прогреется до +28°C. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также в отдельных районах пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В утренние часы температура воздуха составит около +15°C, днем значительно потеплеет — до +31°C. В горах будет немного прохладнее — до +23°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.