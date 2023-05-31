Жару до +36 градусов, грозы и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 1 июня

В ближайшие дни погода не изменится

Аномально жаркая погода сохраняется в Челябинской области. В четверг, 1 июня, в регионе по-прежнему будет около +36 градусов. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе ожидается +17…+22 градуса, в низинах будет около +12 градусов. Днем воздух раскалится до +31…+36 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в четверг прогнозируют +20…+22 градуса, в дневные часы температура воздуха также поднимется до +35 градусов. Ветер южного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.