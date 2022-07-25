Жару до +34 градусов ожидают в Челябинской области

В отдельных районах пройдут небольшие дожди

Сегодня, 25 июля, в Челябинской области будет жарко. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха поднимется до +34°С. В большинстве городов осадков не ожидается, местами пройдут дожди с грозами.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +16°С, днем воздух раскалится до +32, +34°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут кратковременные дожди с грозами. В утренние часы температура воздуха составит около +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +34°С. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.