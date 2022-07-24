Жару до +34 градусов, дожди и грозы обещают в Челябинской области

В отдельных регионах возможен порывистый ветер

Сегодня, 24 июля, в Челябинской области ожидается жаркая и дождливая погода. В отдельных районах возможны грозы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Днем в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +26, +31°C, на юге региона воздух раскалится до +34°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +30°C. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.