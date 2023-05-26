Жару до +33 градусов обещают жителям Челябинской области в выходные

Осадков в регионе по‑прежнему не будет

В предстоящие выходные, 27 и 28 мая, в Челябинской области воздух раскалится до +33 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют преимущественно переменную облачность, а также порывистый ветер.

Этой ночью столбики термометров в регионе покажут от +9 до +14°C, в горах и низинах температура опустится до +4°C. Днем воздух раскалится до +27…+32 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +14°C, днем ожидается до +31°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 28 мая, в Челябинской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура в ночные часы установится в пределах от +13 до +18°C, в низинах — от +7 до +12°C. Днем поднимется до +28…+33 градусов. Ветер южной четверти 3—8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 28 мая также обещают переменную облачность, без осадков. Ночью будет около +17°C, днем — до +32°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.