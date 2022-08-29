Жару до +33 градусов обещают в Челябинской области

Погода будет сухой и почти безветренной

Жара от Челябинской области не отступает. Во вторник, 30 августа, ожидается до +33°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем осадков в регионе не будет.

Предстоящей ночью в горах и низинах похолодает до +5°C, на остальной территории столбики термометров покажут от +9 до +14°C. Переменная облачность, местами пройдут слабые дожди, возможна гроза. Днем воздух раскалится до +33°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах утром возможны туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник температура воздуха составит около +13°C, днем значительно потеплеет — от +29 до +31°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.