Жару до +33 градусов и усиление ветра обещают на Южном Урале 16 июня

В горах аномальная жара спадет

В понедельник, 16 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода. В отдельных районах сохранятся дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью возможна гроза. Столбики термометров покажут около +20 градусов. Днем синоптики обещают переменную облачность, может пройти кратковременный дождь. Температура поднимется до +31 градуса. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду.

По области местами также сохранятся кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается 16—21 градус, днем — от +28 до +33 градусов. В горах чуть ниже — около +23 градусов. Ветер преимущественно западный, от 5 до 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.