Жару до +33 градусов, грозы и град обещают в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не прогнозируют

Во вторник, 12 июля, в Челябинской области прогнозируют дожди, грозы и град. При этом погода будет жаркой и ветреной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха опустится до +14, +19°С, в низинах будет до +9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +28, +33°С. Южноуральцам обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается от +17 до +19°С, днем воздух раскалится до +30, +32°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков, при этом возможна гроза. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду.