Жару до +32 градусов прогнозируют в Челябинской области

Осадков в регионе не будет

Сегодня, 6 августа, в Челябинской области воздух раскалится до +32°C. Погода будет солнечной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске ожидается около +15°C, днем воздух прогреется до +30°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет солнечно, без осадков. Возможны туманы. В утренние часы температура воздуха составит около +16°C, днем потеплеет до +32°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами усиление ветра до 13 метров в секунду.