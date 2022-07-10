Жару до +32 градусов обещают в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 10 июля, в Челябинской области будет солнечно и жарко. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают, однако прогнозируют грозы.

Днем в регионе ртутные столбики покажут от +27 до +32°C. Небольшая облачность, преимущественно без осадков, возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет солнечно, без осадков. Температура воздуха поднимется до +31°C. Ветер северо-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, предстоящая неделя в Челябинской области также будет жаркой. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.