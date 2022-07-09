Жару до +32 градусов, дожди и грозы обещают в Челябинской области

В столице Южного Урала осадков не будет

Сегодня, 9 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди с грозами. В Челябинске осадков не обещают. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день будет жарким.

В Челябинске этим утром ртутные столбики покажут около +15°C, днем воздух прогреется от +28 до +30°C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня прогнозируют переменную облачность, местами обещают кратковременные дожди. В некоторых районах области прогремят грозы. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15°C, днем будет до +32°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.