Жару до +31 градуса обещают жителям Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

В пятницу, 5 августа, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +31°C. День будет солнечным и почти безветренным, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на пятницу в регионе столбики термометров опустятся до +10, +15°C, в горах и низинах похолодает до +6°C. Днем воздух прогреется от +26 до +31°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. В ночные часы температура воздуха составит от +13 до +15°C, днем потеплеет до +29°C. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 7 метров в секунду.