Жару до +31 градуса и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 25 мая

Ночью температура упадет до +2 градусов

Жара не спешит покидать Челябинскую область. В четверг, 25 мая, воздух в регионе раскалится до +31 градуса. В отдельных районах будет ниже. Местами ожидается порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинске температура воздуха составит +11…+13 градусов. Днем температура поднимется до +28…+30 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы ожидается около +12 градусов, в дневные — до +28 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южного направления до 2,5 метра в секунду.

В Миассе и Озерске также обещают жару до +28 градусов. Будет преимущественно облачно с прояснениями.

В Златоусте синоптики прогнозируют до +26 градусов. Без осадков.

В целом в регионе предстоящей ночью столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов, в горах и низинах похолодает до +2 градусов. Днем воздух раскалится до +26…+31 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.