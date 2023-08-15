Жару до +31 градуса и дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 15 августа, в Челябинской области ожидается жара выше +30 градусов. В отдельных районах температура будет чуть ниже. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и местами небольшие дожди.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +14°C, днем столбики термометров достигнут отметки +29°C. Ветер преимущественно северной четверти 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области сегодня синоптики обещают в целом переменную облачность, однако в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. В утренние часы будет около +15°C, местами ниже. Днем прогнозируют повышение температуры до плюс 26—31 градуса Цельсия. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.