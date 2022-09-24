Жару до +31 градуса и дожди обещают в Челябинской области

В столице региона осадков не ожидается

Сегодня, 24 сентября, на юге Челябинской области воздух раскалится до +31°C, на остальной территории региона температура будет ниже. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер и небольшие дожди.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +10°C, днем воздух прогреется до плюс +24...26°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Утром будет около +11°C, днем потеплеет от +21 до +26°C. На юге региона прогнозируют повышение температуры до +31°C. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 10 метров в секунду.