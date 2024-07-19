Жару до +30 градусов и ливни с грозами обещают в Челябинской области в выходные

При непогоде ветер усилится

В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, Челябинская область окажется в плену ненастной погоды: синоптики обещают дожди, ливни и грозы. Температура воздуха сохранится на уровне +25°C и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью будет около +14°C, днем воздух прогреется до +25...+27 градусов Цельсия. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Прогремит гроза. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

В регионе в ночь на субботу показания термометров покажут от +11 до +16°C, в низинах похолодает до +8°C. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +23 до +28°C. Переменная облачность, осадки сохранятся. Местами выпадет град. Ветер северо-западный, 4—9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 21 июля, в столице Южного Урала продолжит властвовать непогода: ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневной прогрев составит +27°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области день также пройдет под аккомпанемент небольших, в отдельных районах умеренных дождей. На север области обрушатся ливни. Возможны грозы. Столбики термометров будут варьироваться от +25 до +30°C, в горных районах потеплеет до +20...+25°C. Ветер северной четверти, 4—9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.