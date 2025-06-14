Жару до +30 градусов и грозы прогнозируют в Челябинской области 14 июня

Ветер слабый, но при грозах может усилиться

Сегодня, 14 июня, в Челябинской области на фоне 30-градусной жары могут пройти дожди с грозами и градом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +30°С. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северной четверти, слабый. При грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +28°С. Ясно. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +27°С. Небольшие осадки. Ветер северо-западный, слабый.

Воздух в Сатке также прогреется до +27°С. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северо -западного направления, до 3 метров в секунду.

Жителям Аши достанутся преимущественно солнечная погода и +29°С. Ветер юго-западный, слабый.

Градусники в Бакале покажут около +24°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +26 до +31°С. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Вероятен град. Ветер северной четверти, от 3 до 8 метров в секунду. При грозах порывы до 17 метров в секунду.