Жару до +30 градусов и дожди обещают синоптики в Челябинской области

Местами может выпасть град

В четверг, 11 июля, в Челябинской области по-прежнему ожидается жаркая погода. В отдельных районах пройдет дождь, местами с грозами и градом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Области пониженного давления с севера и юга постепенно вытесняют гребень антициклона, который определял погоду в предыдущие дни. Несмотря на это, температурный фон остается повышенным, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами», — рассказали синоптики.

Предстоящей ночью отметка на градуснике в Челябинске приблизится к +14°C, днем воздух прогреется до +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура воздуха будет варьироваться от +12 до +17°C, в низинах опустится до +9°C. В южных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем столбики термометров установятся в пределах от +25 до +30°C. Переменная облачность, в западной половине региона локально ожидаются кратковременные дожди с грозами. Вероятен град. Ветер преимущественно восточного направления с переходом на западный, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду.