Жару до +29 градусов прогнозируют в Челябинской области

Синоптики обещают переменную облачность

Сегодня, 23 мая, в Челябинской области будет жарко: температура воздуха достигнет почти 30 градусов. Ветер будет преимущественно слабым с отдельными порывами. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске в утренние часы будет около +11°C, днем температура воздуха поднимется до отметки +28°C. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области утром синоптики также прогнозируют около +11°C, однако местами температура будет ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от +24 до +29°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.