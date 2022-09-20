Жару до +28 градусов обещают в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 20 сентября, в Челябинской области потеплеет до +28°C. Погода будет солнечной, без осадков, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +13°C, днем воздух прогреется до +27°C. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +13°C, днем значительно потеплеет — до +23, +28°C. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 10 метров в секунду.