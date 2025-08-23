Жару до 28°C обещают южноуральцам 23 августа

Погода порадует отсутствием осадков

Погожий летний день ожидается сегодня, 23 августа, в Челябинской области. Синоптики обещают теплую погоду, а местами даже жаркую, и отсутствие осадков. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до +23°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Малооблачная погода и +25°C установятся в Магнитогорске. Ветер слабый.

В Бредах будет жарко: градусники покажут +27°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

А в Бакале, напротив, будет всего около +19°C. Преимущественно облачно.

В Кыштыме и Карабаше синоптики прогнозируют +21°C. Переменная облачность, во второй половине дня прояснится. Ветер западный, слабый.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном утром могут пройти слабые дожди. Воздух прогреется до +22°C. Ветер преимущественно западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +20 до +28°C. Почти без осадков. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.