Жару до +27 градусов и грозы прогнозируют в Челябинской области 28 апреля

Синоптики обещают сильный ветер

Сегодня, 28 апреля, в Челябинской области будет ветрено и пасмурно. В ряде районов пройдут дожди. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день выдастся теплым.

В Челябинске показания термометров утром достигнут +14°C, днем потеплеет до +24...+26 градусов Цельсия. Переменная облачность, вероятны осадки в виде дождя. Не исключается гроза. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

Без осадков выдастся день в Магнитогорске. В городе потеплеет до +24°C. Ветер западный до девяти метров в секунду.

В Миассе дневной прогрев составит от +22 до +24°C. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западного направления до девяти метров в секунду.

Жителям Троицка синоптики прогнозируют небольшой дождь и от +12 до +17°C. Ветер преимущественно северо-западный до пяти метров в секунду.

В Златоусте ожидается около +22°C и облачная погода с прояснениями. Осадков быть не должно. Ветер западный до восьми метров в секунду.

Температура воздуха в Чесме установится в пределах от +23 до +25 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западного направления до одиннадцати метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе в утренние часы поднимутся до +10°C, местами будет теплее. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов, в горных районах градусники покажут от +17 до +22°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Ветер западный, юго-западный 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.