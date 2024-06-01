Жару до +24 градусов и грозы прогнозируют в Челябинской области 1 июня

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 1 июня, в Челябинской области прогнозируют потепление до +24 градусов. В целом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдет дождь с грозами.

В Челябинске столбики термометров этим утром приблизятся к +9°C, днем потеплеет до +19...+21 градуса Цельсия. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Вероятна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, до 3—8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +24°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе установится в пределах от +19 до +21°C. Без дождей. Ветер северо-западного направления, также до 5 метров в секунду.

Показания термометров в Златоусте достигнут +20°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-западный, до 4 метров в секунду.

Жителям Озерска синоптики обещают прогрев до +18…+20 градусов. С утра пройдет небольшой дождь, в целом день выдастся преимущественно солнечным. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

В Верхнеуральске потеплеет до +22°C. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления, до 5 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +10°C, местами ниже. Днем ожидается повышение до +19…+24 градусов. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Локально возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.