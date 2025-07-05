Жаркую погоду с кратковременными дождями прогнозируют в Челябинской области

В столице региона осадков не ожидается

В субботу, 4 июля, в Челябинске обойдется без осадков, а по области синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют кратковременные дожди. День выдастся теплым, а где-то даже жарким. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске установится +27°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, около 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +25°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Воздух в Миассе прогреется до +21...+24°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Солнечная погода и +24°C достанутся жителям Озерска. Ветер западный, 6 метров в секунду.

В Бакале будет от +17 до +20°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Карталах, Троицке и Бредах покажут около +26°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +23 до +28°C. Переменная облачность, локально пройдут кратковременные дожди. Ветер западного, северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.