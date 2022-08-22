Жаркую погоду до +30°C без осадков обещают жителям Челябинской области

Утром в отдельных районах региона возможны туманы

Дожди из Челябинской области уходят, а жаркая погода продолжит радовать любителей тепла. Во вторник, 23 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +30°C. Местами возможен порывистый ветер.

В ночь на вторник в регионе ожидается от +10 до +15°C, в горах и низинах будет прохладнее — от +5 до +10°C. Днем воздух раскалится до +25, +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске 23 августа также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха снизится до +13, +15°C, днем столбики термометров покажут +27, +29°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.