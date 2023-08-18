Жаркую погоду без осадков прогнозируют жителям Челябинской области

Утром местами возможны туманы

Сегодня, 18 августа, в Челябинской области будет жаркая и сухая погода. Ветер в целом будет слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке +16°C, дневной прогрев составит +29…+31 градус Цельсия. Ветер северо-восточного направления с переходом на западный 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области сегодня также не ожидается осадков. В целом в регионе будет переменная облачность. Утром синоптики прогнозируют около +16°C, местами ниже. В отдельных районах возможен туман. Днем воздух раскалится до +32°C. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.