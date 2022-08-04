Жаркую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

Погода будет почти безветренной

Последний летний месяц решил порадовать жителей Челябинской области жаркой погодой. Сегодня, 4 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +29°C. Осадков в регионе не ожидается.

Этим утром в Челябинске прогнозируют около +13°C, днем столбики термометров поднимутся до +25, +27°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров приблизятся к +14°C, днем — до +29°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.